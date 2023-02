Luci e ombre sul turismo del 2023: sfide, speranze e dubbi degli operatori europei

08:33

Nel nuovo studio di Regiondo, i trend che segneranno il mercato turistico europeo nel 2023. Tutti i dettagli nell’infografica liberamente scaricabile.

Un settore che nonostante il generale quadro economico guarda avanti con diffuso ottimismo, pronto a concentrare le proprie risorse su quelle che reputa le sfide urgenti del presente: digitalizzazione e sostenibilità. Secondo l’ultima analisi di Regiondo, sarebbero infatti questi i temi più dibattuti nelle stanze in cui si disegna la strategia turistica europea per il 2023 e oltre.