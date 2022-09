Hotelbeds: prima partnership con un aeroporto

08:45

Hotelbeds annuncia l’accordo con l’aeroporto di Istanbul, il primo che l’azienda sigla con una autorità aeroportuale.

La decisione parte dalla volontà di creare un nuovo segmento di destination marketing per attrarre i travel buyer; in questo scenario Hotelbeds garantirà tariffe speciali sugli hotel e i transfer a Istanbul, così da fornire un nuovo modo di accedere ai migliori prezzi disponibili sul marketplace.



Come riporta travelmole.com, con questa partnership Hotelbeds vuole dimostrare il proprio valore nella capacità di ingaggiare i clienti b2b e non è un caso che la scelta sia ricaduta sullo scalo turco, il secondo più trafficato al mondo con 37 milioni di passeggeri movimentati nel corso del 2021.



La campagna promozionale andrà avanti fino a dicembre attraverso i due principali canali di distribuzione di Hotelbeds così da raggiungere primariamente il mercato americano. G. G.