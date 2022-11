Enac, si chiude il contest per startup #E-Tec: ecco i vincitori

08:00

Vector Robotics e Flying Demon. Questi i vincitori dell’edizione 2022 di #E-Tec, il contest lanciato dall’Enac per le startup innovative del trasporto aereo.

Pubblicità

I due progetti sono stati premiati con un contributo di 50mila euro ciascuno.



Vector Robotics è una soluzione che consta di una squadra formata da almeno due Uas di cui il primo chiamato “Fire Sentinel” si occupa di pattugliare costantemente il territorio grazie ad un sensore termico e ad un’autonomia molto elevata; il secondo invece, chiamato “Fire Responder”, viene attivato solo in caso di conferma di principio di incendio e utilizzato per il primo veloce intervento.



Il progetto Flying Demon si propone, invece, di semplificare e velocizzare il monitoraggio ambientale per la ricerca di sorgenti radioattive presenti sul territorio, attraverso il detector Fherga - Flying High Efficiency fast-Response Gamma affiancato da sensori per immagini ottiche e iperspettrali, da installare a bordo di un drone di paylod pari a circa 10 kg, compresa la progettazione di un’elettronica dedicata alla acquisizione e analisi di dati in tempo reale.