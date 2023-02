Addio Internet Explorer: l'ultimo giorno del browser che ha fatto la storia

21:00

Oggetto di innumerevoli meme, longevo come pochi concorrenti, conosciuto da tutti: Internet Explorer per diversi anni è stato il browser di riferimento per gli internauti. Ma ora è arrivato definitivamente al capolinea.

Pubblicità

La sua fine è stata largamente annunciata, in realtà: già a metà dello scorso anno Microsoft aveva affermato che sarebbe stato dismesso. Da oggi ha definitivamente smesso di funzionare: cliccando sull'icona, come riporta repubblica.it si ottiene solo una schermata che propone di passare a Edge, il suo 'successore' di casa Microsoft.



Si chiude così un pezzo di storia del web. e non un pezzo qualunque: Explorer era arrivato, nel 2004, ad avere una mostruosa quota di mercato del 94%. Il browser fu poi oggetto di un'aspra battaglia legale: sotto accusa, la pratica di preinstallare Explorer su tutti i pc con sistema operativo Windows adottata da Microsoft. Nel 2009, una sentenza obbligò la software house a sganciare il browser dal sistema operativo. Da lì in poi iniziò la 'discesa' a favore degli emergenti Firefox, Chrome ed Edge. Fino ad oggi, quando è ufficialmente entrato nella storia passata.