RateHawk a Rimini con nuove soluzioni tecnologiche per il travel

11:28

RateHawk porta a TTG Travel Experience le sue ultime soluzioni per l’industria turistica. La piattaforma di prenotazione di strutture ricettive accoglierà i visitatori della manifestazione b2b al padiglione A1, stand 325.

Pubblicità

In fiera, l’azienda sarà rappresentata da team specializzati: Business Development, focalizzato sul miglioramento e l’espansione del rapporto di collaborazione con agenti di viaggi, tour operator, Tmc e altri attori del turismo italiani, per favorire la crescita delle loro aziende; Supplier Relations, che instaura e mantiene solidi rapporti con i fornitori di servizi di viaggio, assicurando una partnership ottimale e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte; Direct Hotel Supply, che facilita il collegamento diretto con le strutture ricettive italiane, snellendo la supply chain per i clienti; e Technical Platform Integration, che si occupa dell'integrazione di RateHawk con soluzioni tecnologiche all'avanguardia, migliorandone la funzionalità e la user experience.