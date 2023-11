Booking, terzo trimestre record consecutivo

15:55

Booking Holdings, che riunisce diverse sussidiare come Booking.com, agoda, Kayak e Priceline, ha chiuso il terzo trimestre record di fila, continuando così la serie positiva che sta coinvolgendo tutto il 2023.

La società nel trimestre ha registrato prenotazioni di viaggio per 39,8 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 24% rispetto al terzo trimestre del 2022 e, allo stesso tempo, rappresenta il miglior risultato di sempre dell'azienda.



I ricavi totali di Booking Holdings sono stati pari a 7,3 miliardi di dollari, con in incremento del 21% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, come riporta phocuswire.com. L'ebitda rettificato si è attestato a 3,3 miliardi di dollari, ovvero +24% rispetto allo stesso periodo del 2022.