Startup del turismo: riparte Argo, il programma di accelerazione di Cdp e Mitur

11:39

C’è tempo fino al 3 febbraio per partecipare alla seconda chiamata di Argo, il programma di accelerazione rivolto alle startup, lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il Ministero del Turismo e con la partnership di LVenture Group, Venisia, Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Pubblicità

Parte dell’Innovation Network del Mitur, Argo vede impegnato il Ministero in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup.



Come candidarsi

Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia.



Le aziende selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato.



Le candidature dovranno essere inviate sul portale raggiungibile a questo link.