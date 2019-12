Princess Cruises: nel 2021 focus sull'Europa

15:16

Princess Cruises mette in campo uno schieramento di navi come mai prima nella sua storia. Come rioportato da Travelmole, nel 2021 infatti, la compagnia avrà sette navi fra Regno Unito ed Europa. La sua nave più piccola, la Pacific Princess da 670 ospiti si unirà ad altre sei navi presenti nell’area, proponendo viaggi nel Mediterraneo.

Nel Regno Unito, saranno disponibili tre navi da Southampton: Grand Princess, Island Princess e Crown Princess. Princess ha confermato che Grand Princess seguirà da aprile a novembre le rotte nel Mediterraneo, nell'Europa settentrionale, nel Canada e nel New England. Inoltre, Island Princess navigherà nel Nord Europa, mentre Crown Princess viaggerà da aprile a ottobre in Gran Bretagna.

Le tre navi più recenti della flotta - Sky Princess, Enchanted Princess e Discovery Princess, opereranno rispettivamente nel nord e nel sud dell'Europa su una serie di crociere in partenza da Copenaghen, Barcellona, Roma e Atene.



Europa al centro

Tony Roberts, vicepresidente di Princess Cruise per Regno Unito ed Europa, ha dichiarato: “L’Europa rimane la destinazione più popolare per gli ospiti del Regno Unito e siamo contenti del fatto che la stagione più lunga della nostra storia sia appena stata migliorata con una più ampia varietà di destinazioni su nuove navi. E le crociere sono già in vendita”.