11:22

Jump mette a segno un bilancio sopra le attese. L’operatore online di casa Uvet, che completa l’offerta del gruppo Settemari, ha al momento un parco di circa mille agenzie attive, in crescita costante; sono oltre 17mila i clienti partiti fino a ora, a cui si devono sommare le prenotazioni già chiuse per i mesi futuri. In portfolio Jump ha l’offerta di 103 compagnie aree, 755 diverse città prenotate con un valore medio pratica di quasi 1000 euro, un valore ragguardevole considerando che la durata media della vacanza è di circa 3,6 giorni.

La collaborazione con le adv

“Siamo molto soddisfatti ma ciò che maggiormente ci rende orgogliosi è il fatto che le agenzie abbiano compreso che Jump permette di riportare in agenzia anche chi fino a oggi ha preferito le Olta per le proprie vacanze. Il motivo è semplice. Con noi si può fare quello che raramente un utente riesce a fare per conto proprio: mettere insieme più città con tariffe aeree competitive, trovare una vasta gamma di servizi a terra, flessibili ed estremamente vari. Senza dimenticare il vantaggio per le agenzie di vendere, per esempio, un pacchetto volo charter e soggiorno, scegliendo in modo flessibile la durata e la struttura, applicando il proprio mark-up, anche in modo modulare”, commenta Leonardo Rosatelli (nella foto a sinistra con Ezio Birondi), amministratore delegato di Jump.



Una piattaforma funzionale

Alla base dei risultati, l’impostazione della piattaforma che, oltre a proporre un’ampia scelta di prodotto, tra cui tariffe negoziate a marchio Jump P+Us, permette alle agenzie di costruire in modo flessibile e in pochi secondi percorsi di viaggio tailor made, combinando molteplici servizi come voli Itc, Iata, low cost, pernottamenti in città differenti, voli e trasferimenti interni, esperienze del territorio, noleggio e, ultima novità, traghetti.

Tra le mete più richieste per l’autunno-inverno figurano i prodotti brandizzati Jump P+Us in Egitto, Oceano Indiano e Caraibi ma anche proposte originali, come il soggiorno in casa particular a Cuba, abbinato al noleggio auto. Alto infine il tasso tasso di clienti Millennials e repeater.