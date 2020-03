15:16

“I nostri circuiti di prenotazione hanno registrato un traffico triplicato in questi giorni”. È un messaggio positivo quello lanciato da Roberto Sorrenti, amministratore di DLT Viaggi (nella foto), che parla di un vero e proprio boom di accessi al portale www.dtlviaggi.com nell’ultima settimana.

La questione prezzi

Effetto, secondo lui, della permanenza forzata a casa e della voglia di tornare a pensare alle vacanze “proprio ora che i prezzi dei viaggi sono ai minimi storici - sottolinea -. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi voglia approfittarne: è possibile prenotare a prezzi stracciati avvantaggiandosi appena il contagio da coronavirus finirà, come tutti ci auguriamo, presumibilmente prima dell’estate, quando assisteremo a un exploit di prenotazioni con relativa impennata dei prezzi”.



Il dato sembra essere confermato dalla Cina, primo focolaio del Covid-19 e ora in via di ripresa, dove un sondaggio pubblicato su China Tourism News indica come oltre il 70% dei consumatori si aspetti che il settore del turismo si riprenda in vista dell’estate.



Voucher da spendere in dodici mesi

“Oltre alla possibilità di prenotare a prezzi stracciati non c’è nulla da perdere - prosegue Sorrenti -. Tantissimi utenti ci stanno chiedendo che fine faranno i loro soldi nel caso in cui il contagio dovesse prolungarsi: nella peggiore delle ipotesi, quella di un prolungamento della pandemia, potranno ricevere un voucher di pari importo utilizzabile entro 12 mesi su tutte le altre nostre proposte”.