Evolution Travel ricomincia dall’Italia con i pacchetti cancellabili

Cancellazione gratuita fino a pochi giorni dalla partenza e ampie possibilità di vacanza in tutta Italia: Evolution Travel presenta una rosa di destinazioni per trascorrere qualche giorno sereni e in sicurezza.

A San Benedetto del Tronto, Evolution Travel propone il soggiorno di sette notti in residence ed entro 7 giorni dalla data di arrivo non è prevista nessuna penale per le disdette.



Agli amanti delle città d’arte, Evolution propone un weekend nella città di Vicenza da trascorrere all’insegna della bellezza dell’arte di Antonio Canova, prevedendo pernottamento, prima colazione e visite guidate con l’esperta.



E ancora, un itinerario di 4 giorni per immergersi nei paesaggi e nella gastronomia del Molise o un pacchetto a quote concorrenziali per assaporare il fascino dei Sassi di Matera, patrimonio Unesco. il tutto con la possibilità di cancellare il viaggio fino a pochi giorni dalla partenza.