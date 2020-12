Discover Qatar con Ponant alla scoperta delle coste del Paese

09:15

Discover Qatar, operatore collegato a Qatar Airways, ha annunciato il lancio della sua prima serie di crociere, che offrirà agli ospiti un'esperienza unica all’insegna del lusso navigando lungo la costa del Qatar.

Pubblicità

Le crociere realizzate in collaborazione con Ponant offrono l’opportunità di osservare lo squalo balena nella zona marina di Al Shaheen. Tra i mesi di aprile e settembre, durante la migrazione annuale, gli squali balena si trovano nell’area di Al Shaheen all'interno del Golfo Arabico, 80 chilometri al largo della costa settentrionale del Qatar.



Come segnalato da Travel Daily News, la crociera Discover Qatar darà ai passeggeri il privilegio di accedere alla zona marina di Al Shaheen per assistere al raduno degli squali balena.

Dall'osservazione degli squali balena, allo snorkeling nella barriera corallina, all'esplorazione delle mangrovie, fino al canale di Khor Al Adaid, dove un team di guide esperte, biologi marini, naturalisti e ornitologi condurrà gli ospiti a identificare la fauna locale.



L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: "Il Qatar rappresenta un ambiente unico per le crociere di spedizione e sono entusiasta di lanciare il nostro primo prodotto in quest'area per mostrare al mondo la bellezza del nostro Paese. Il Qatar, con la sua natura aspra e incontaminata, circondato da acque cristalline e con un ecosistema unico, offre avventure che consentono ai visitatori di entrare in contatto con la natura e visitare aree del Qatar accessibili solo dal mare".



Discover Qatar offre ai clienti un pacchetto crociera di otto notti e nove giorni a bordo di una nave lusso con pensione completa.

I clienti avranno anche l'opportunità di estendere il loro viaggio a un pacchetto di dieci notti e undici giorni, incluso un soggiorno di tre notti a Doha.

Grazie alla partnership stretta con Ponant, gli ospiti viaggeranno a bordo di Le Champlain, una delle nuove navi da crociera di classe Explorer di Ponant. La nave offre 92 cabine e suite, un servizio di maggiordomo 24 ore su 24, due ristoranti e una spa di lusso. I clienti potranno anche godere di una piscina a sfioro e di un salone subacqueo multisensoriale con grandi finestre per l’osservazione sotto la linea di galleggiamento. Una piattaforma faciliterà lo sbarco e l'imbarco durante le spedizioni.