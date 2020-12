Landi, Fruit Viaggi: “Cammino ancora lungo, ma vediamo il futuro con grande fiducia”

12:04

La parola fiducia torna a farsi sentire. Con molta prudenza, naturalmente, considerando come questo anno terribile ci abbia insegnato a vedere previsioni smentite e speranze disattese.

Ma Cesare Landi, amministratore unico di Fruit Viaggi, torna a vedere un po' di sereno all'orizzonte, un po' per le attese legate ai vaccini in arrivo, un po' per i timidi ma importanti segnali che arrivano dalla clientela. Sembra infatti che si stia passando dai proclami sulla voglia di viaggiare che non si è mai fermata ai primi passi verso le informazioni per la prossima estate e quali opportunità ci sono. "Il cammino sarà ancora lungo - ammette il manager - ma davvero oggi iniziamo a vedere il futuro con grande fiducia".

Prosegue su TTG Yearbook, online a questo link