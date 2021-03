IsaHolidays, il glamping a 5 stelle

di Livia Fabietti

Soggiorni in sicurezza ma senza rinunciare al benessere, al divertimento e al comfort: i villaggi del gruppo Isaholidays si preparano ad affrontare la nuova stagione offrendo agli ospiti la possibilità di vivere una vacanza open air a 5 stelle in sintonia con la natura.

"In questo ultimo anno, particolarmente critico, la nostra filosofia è stata quella di investire al fine di offrire sempre maggiore qualità. La scorsa estate abbiamo avuto dei buoni feedback, siamo stati tra i settori che hanno sofferto meno proprio perché la nostra tipologia di vacanza risponde a quei requisiti che oggi le persone ricercano", dichiara Silvia Pagnan, sales manager Isaholidays.



Si parte il 29 aprile con l'Isamar Holiday Village, sito a Isolaverde di Chioggia: tante le novità per la nuova stagione come gli innovativi chalet Nova 3XL, la nuova area ricevimento, lo Sport & Fun Park con 20.000 mq dedicati allo sport e al gioco e i campus offerti da professionisti. Da evidenziare anche l'offerta food, completamente rinnovata e firmata Isamar perché - come afferma Uccio Cavalieri, direttore Isamar Holiday Village - "anche il cibo è una parte fondamentale della vacanza".



Il 6 maggio aprirà anche il Barricata Holiday Village, ospitato nel cuore del Parco del Delta del Po - uno dei primi villaggi in Italia a proporre la formula glamping.



"Da quest'anno abbiamo anche un maneggio coperto" - spiega Chiara Angelini, responsabile del Ranch del Mare, centro di equitazione sito all'interno del villaggio che organizza numerosi trekking alla scoperta del territorio, una delle zone più ricche di biodiversità in Italia.



"Non ci fermiamo mai - aggiunge Pagnan -, cerchiamo sempre di guardare avanti, anticipare le tendenze, ampliare l'offerta e crescere. Tra i progetti nel cassetto un villaggio eco-chic nel Parco del Delta del Po e un altro ambizioso progetto turistico in Toscana, sempre legato al mondo dell'open air".