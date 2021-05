Msc Crociere: Seaview da luglio in Mar Baltico

15:53

Si amplia ancora l’offerta di Msc Crociere. La compagnia di navigazione ha annunciato che da prossimo luglio Msc Seaview sarà posizionata in Mar Baltico, con partenze settimanali da Kiel, Germania.

La prima partenza è prevista per il 3 luglio, con itinerari da 7 notti che comprendono escursioni protette a Visby, Stoccolma e Tallinn.



“Visitare le destinazioni e scendere a terra è un aspetto imprescindibile di una vacanza in crociera ed ora - spiega il ceo di Msc Cruises Gianni Onorato -, grazie all’attenuazione delle misure sanitarie a livello locale e alla conferma dell’apertura dei porti e delle destinazioni che Msc Seaview toccherà, sarà nuovamente possibile vivere questa esperienza a bordo delle nostre crociere nel Mar Baltico in partenza dalla Germania, così come in gran parte dell’Europa”.



Anche a bordo di Msc Seaview saranno osservati tutti i protocolli di sicurezza, che comprendono il tampone all’imbarco e a metà crociera, tamponi settimanali per l’equipaggio, distanziamento sociale e uso delle mascherine.