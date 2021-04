Msc Crociere gioca la carta di Taranto: in Puglia con la Seaside

di Gaia Guarino

11:21

Msc Crociere arriva in Puglia con un itinerario che verrà inaugurato a maggio. Torna in attività la seconda nave della flotta, Msc Seaside che sino a fine novembre navigherà da Genova su base settimanale toccando Malta, Siracusa, Taranto e Civitavecchia.

"Msc prima di altri ha creduto in Taranto", commenta Rinaldo Melucci, sindaco della città. "Ci si sta preparando al meglio e ci faremo trovare pronti con delle news per l'offerta turistica. Siamo sicuri che questa opportunità - aggiunge - dopo un primo test, genererà ricadute positive per il territorio e la comunità".



Dal 5 maggio, Msc Seaside sarà a Taranto ogni mercoledì, una nave orientata alla tecnologia e alla sostenibilità ambientale, con oltre 2000 cabine che secondo il protocollo di sicurezza, a oggi viaggerà con un load factor massimo del 70%. "Proponiamo 11 escursioni per incontrare i gusti di tutti i viaggiatori", sottolinea Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere.