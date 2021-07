Columbus, più prodotto e mirino sull’autunno: “Speriamo nei corridoi”

09:53

Columbus amplia la programmazione. Dopo aver lanciato il portale columbusvacanze.it, l’operatore si concentra sul prodotto, lanciando nuove proposte in Croazia, nell’isola d’Elba e a Riva del Garda.

“I nostri pm – spiega il t.o. in una nota - continuano a creare nuovo prodotto sempre con un posizionamento medio-alto ben selezionato, curato e che non vada a scontrarsi con i generalisti o con i villaggisti”.



Sul fronte della domanda, Ivano Zilio, patron di Columbus, spiega che “osserviamo una buona ripresa, forse anche un’eccessiva richiesta di preventivi da parte delle agenzie, ma le conversioni non sono in linea con le conferme. Le agenzie – continua - ci spiegano che i clienti chiedono tanto, ma hanno budget bassi”.



Ora è tempo di concentrarsi sulle prossime stagioni. “Dobbiamo guardare all’autunno e sperare che si aprano nuovi corridoi sul medio e lungo raggio, dove Columbus può presentare un prodotto qualificato con i propri dmc, tanti di questi di proprietà, senza intermediari. Le destinazioni che proponiamo sulla Grecia, Spagna e Malta ci stanno dando buone soddisfazioni”.