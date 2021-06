Columbus, la ripresa del Mare Italia

12:31

Mare Italia oltre le aspettative per Columbus, che registra dati incoraggianti per l’estate alle porte. In particolare i numeri sono positivi sulla Sicilia, meta di punta del tour operator sul fronte della Penisola italiana. Ma il trend positivo coinvolge anche la Grecia; seguono, nelle preferenze delle prenotazioni, Puglia e Sardegna.

Soddisfazioni arrivano in particolare dal prodotto esperienziale, come la vacanza attiva, ville e dimore, il prodotto Italia in Famiglia e Slow Italia.



Columbus punta in particolare anche sulla sostenibilità dei viaggi proposti, che viene comunicata anche attraverso il nuovo claim “Columbus Vacanze amico del mondo”.