Ncl riparte con un debutto: gli itinerari in Grecia

14:45

Dopo una pausa di 500 giorni le navi Ncl hanno ricominciato a navigare. La prima unità della flotta a riprendere il largo è stata Norwegian Jade, che è anche la prima nave Ncl a gettare l’ancora al Pireo, ad Atene. L’itinerario delle isole greche della Jade fino a novembre vede ogni giorno una destinazione nuova, come ad esempio Creta, Mikonos, Rodi e Santorini.

“Un grande ritorno delle crociere che per noi - spiega Harry Sommer, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line - coincide con un itinerario e un homeport nuovi di zecca”. Entro il 2023, spiega TravelMole, Ncl prevede di posizionare nella regione nove navi, con Norwegian Dawn, Epic, Escape, Getaway, Gem, Jade e Star programmate per la navigazione in Grecia.



"I primi viaggi nelle isole greche della Norwegian Jade sono andati esauriti poco dopo aver fatto l'annuncio che stavamo tornando" ha aggiunto Sommer.

Dopo la Norwegian Jade, la Norwegian Encore sarà la prima nave a tornare in servizio dagli Stati Uniti il 7 agosto, quando debutterà a Seattle per la sua stagione inaugurale delle crociere in Alaska.