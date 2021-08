Royal Caribbean: ripartono le crociere nel Mediterraneo di Harmony of the Seas

09:03

Salgono a tre le navi di Royal Caribbean nel Mediterraneo. È stata la Harmony of the Seas a unirsi a Jewel e Anthem salpando domenica scorsa dall’homeport di Barcellona per un itinerario di 7 notti che toccherà anche l’Italia.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a un'altra nave nella nostra formazione europea quest'estate con il ritorno della pluripremiata Harmony of the Seas – ha sottolineato il vicepresidente Emea Ben Bouldin -. Harmony è una nave incredibilmente popolare e una delle più rivoluzionarie della nostra flotta, quindi le famiglie potranno godersi una vacanza per un'estate di avventura".



Tra le peculiarità di Harmony of the Seas il tuffo di 10 piani lungo lo scivolo più alto del mare, l'Ultimate Abyss, la zip line ad alta velocità nove ponti sopra il quartiere Boardwalk, i simulatori di surf FlowRider, oltre 20mila piante vere nel quartiere di Central Park.