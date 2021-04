Royal Caribbean, nel 2022 Wonder of the Seas: crociere da Shanghai e Hong Kong

08:47

Si chiama Wonder of the Seas ed è la quinta nave di classe Oasis di Royal Caribbean. Verrà posizionata in Cina e il suo debutto è previsto per marzo 2022.

Fino all'inizio del 2023, con partenze da Shanghai e Hong Kong, solcherà i mari asiatici con itinerari che vanno da 4 a 9 notti toccando porti in Vietnam, Corea del Sud, Giappone e Taipei.



Come riporta travelmole.com, le prenotazioni sono già aperte. Si tratta di un'importante espansione per la compagnia, con una nave da 18 ponti e la possibilità di ospitare fino a 7mila passeggeri da intrattenere con numerose attività e servizi esclusivi come la prestigiosa Suite Neighborhood. G. G.