Turismo spaziale, è boom di richieste per i voli SpaceX

15:25

Sono già centinaia le richieste degli aspiranti astronauti che sognano un viaggio in orbita con SpaceX. “La quantità di persone che si sono messe in contatto con noi attraverso i nostri portali di vendita e marketing è effettivamente aumentata in modo significativo” ha affermato Benji Reed, direttore senior dei programmi di volo spaziale umano per SpaceX, durante una conferenza con i giornalisti dopo l'atterraggio della loro prima missione di turismo spaziale.

Pubblicità

"La prima missione è stata un successo"

Inspiration4, questo il nome della missione, è terminata sabato scorso, scatenando interesse tra i big spender di tutto il mondo. “Il miglior giro della mia vita” ha detto la dottoressa Sian Proctor, uno dei quattro astronauti civili che ha partecipato a Inspiration4 e la prima a essere uscita dalla capsula Crew Dragon da lei pilotata.



SpaceX ha portato per la prima volta gli esseri umani nello spazio sulla sua capsula Crew Dragon nel maggio 2020, con un lancio dimostrativo per la Nasa che ha trasportato gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken alla Stazione Spaziale Internazionale. Da allora, spiega corriere.it, la compagnia ha lanciato altre due missioni operative con equipaggio per l'agenzia spaziale e la sua prima missione privata. Tre i veicoli a disposizione di SpaceX, che quindi è in grado di organizzare almeno sei voli con equipaggio all'anno.



Resta, però, il problema dei costi, che sembrano essere davvero esorbitanti. La società non ha rilasciato informzioni sui prezzi per il volo Inspiration4, che è stato acquistato dal miliardario Jared Isaacman. Tuttavia, secondo alcune fonti, il costo di un singolo posto sui futuri voli orbitali potrebbe aggirarsi addirittura sui 40 milioni di dollari, anche se SpaceX ha già detto che cercherà di abbassare i prezzi.