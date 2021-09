Columbus debutta in Arabia Saudita

15:24

Nuova destinazione per Columbus. In occasione del Gran Premio di Formula 1 che si terrà nel Paese, il tour operator approderà in Arabia Saudita, destinazione sotto osservazione sin dal momento in cui aveva aperto al turismo.

“Abbiamo colto l’opportunità dell’evento - è il commento del patron dell’operatore Ivano Zilio -. Il nostro interesse verso la perla del Medio Oriente è stato subito alto”.



Per il lancio, Columbus proporrà due pacchetti sull’evento sportiva e 3 sugli aspetti storici e culturali.



La nota diffusa dall’operatore sottolinea inoltre: “Ad oggi l’Arabia Saudita è entrata nei paesi dell’elenco D, quindi per chi rientra in Italia sono necessari il Plf, un tampone molecolare e una quarantena di soli 5 gg”