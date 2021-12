di Isabella Cattoni

11:24

Dalle grandi crisi possono nascere grandi opportunità. In questi giorni il concetto potrebbe sembrare fuori luogo, specie se associato all’attività di un comparto, quello turistico, forse più di ogni altro penalizzato dall’emergenza Covid.

Pubblicità

Tuttavia, il mondo del tour operating sta evidenziando una vitalità che non si vedeva da tempo e questa coda d’anno ha portato ad alcune novità.

È degli ultimi giorni infatti la notizia dell’acquisizione del brand Marcelletti, un nome storico del tour operating legato ai viaggi verso l’America Latina, da parte di Idee per Viaggiare. “L’acquisizione è stata pianificata con attenzione e finalizzata ad inserire nella nostra programmazione una parte di mondo che a Idee per Viaggiare mancava” ha spiegato il ceo Danilo Curzi, lasciando intendere che lo stop ai viaggi verso i Paesi extra Ue è solo momentaneo e che la speranza in una ripresa già dal 2022 è più che un semplice auspicio.



La new entry di casa IpV segue di qualche giorno il lancio della programmazione di Viaggi del Turchese, brand acquistato dal Gruppo Nicolaus che non aveva ancora iniziato concretamente a operare. Anche in questo caso, si guarda alle mete a medio e lungo raggio, con una prima selezione di 500 prodotti selezionati in 14 aree geografiche e la nascita del marchio Paradise & Friends.



Questi movimenti seguono la nascita di nuove realtà, di cui già si è trattato nei mesi scorsi sia su TTG Magazine sia sulla nostra agenzia di stampa.

A cominciare da Creo, neonato t.o. di Pesaro dedicato a viaggi tailor made. Senza dimenticare Baobab, il marchio che all’interno di Th Group si affianca a Markando occupandosi di programmazione generalista e che ha già aperto le prenotazioni sul Mar Rosso.

Ultimo nato Shiruq, tour operator dedicato ai viaggi culturali alla scoperta di luoghi insoliti e alternativi, realizzati su base individuale o per piccoli gruppi assistiti da un accompagnatore esperto.



utte realtà emergenti, con alle spalle professionisti di consolidata esperienza, impegnate su itinerari a lungo raggio. Un trend che fa sperare in una seconda giovinezza di viaggi attualmente ancora al palo, ma che nel 2022 potrebbero registrare il tanto atteso e troppo a lungo rimandato ‘effetto rimbalzo’.