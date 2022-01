Crystal Cruises sospende temporaneamente le attività

09:55

Crystal Cruises ha sospeso le operazioni per le sue navi oceaniche e da spedizione fino al 29 aprile e le sue navi fluviali fino alla fine di maggio. La decisione arriva dopo che la sua società madre, Genting Hong Kong, ha alzato bandiera bianca annunciando di avere esaurito le risorse economiche per proseguire le attività.

Le tre navi di Crystal attualmente in servizio completeranno le loro attuali navigazioni. Le navi oceaniche Crystal Serenity e Crystal Symphony stanno navigando nei Caraibi e la nave da spedizione Crystal Endeavour sta navigando in Antartide.



La società ha reso noto che i passeggeri che fornirà un rimborso completo della tariffa della crociera pagata. Nel frattempo Crystal Cruises prenderà in considerazione alcune opzioni per potere tornare in attività.