15:08

Pubblicità

Tui si starebbe preparando a un “grande picco di prenotazioni", previsto per il prossimo week end.

La revoca delle restrizioni di viaggio nel Regno Unito, unito all’arrivo dello stipendio, creerà secondo l’operatore un’impennata di prenotazioni per le vacanze estive.



Come riportato da TTG Media, il più grande tour operator del Regno Unito ha affermato che le destinazioni del Mediterraneo e il Messico si stanno rivelando le mete top, anche grazie a offerte e termini di prenotazione e pagamento flessibili.

Katie McAlister, chief marketing officer di Tui Uk e Irlanda, ha dichiarato: “I viaggi all'estero sono ufficialmente ripartiti con rinnovata fiducia, liberando la domanda a lungo bloccata di una vacanze al sole".

La destinazione più venduta di Tui è attualmente Maiorca, seguita dalle località turche di Dalaman e Antalya, mentre Cancun in Messico è al quinto posto, unica destinazione a lungo raggio nella top 10.