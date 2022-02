di Remo Vangelista

08:35

Il volto disteso, “perché questa volta ci siamo”. Stefano Pompili lascia poco spazio all’incertezza. Sente che il momento di tornare a sorridere si avvicina. Lo si legge nelle aperture internazionali che arrivano ogni giorno e Pompili lo conferma analizzando il suo sistema di prenotazioni, “da 10 giorni vediamo una nuova realtà”. Veratour e il suo d.g. tornano alla scoperto dopo parecchi mesi e lo fanno attraverso il nostro format intervista con il direttore.



Cosa è successo in questi mesi di silenzio?

Ci sembrava giusto comunicare poco durante una fase di mercato così complessa. Abbiamo sempre tenuto aperti i canali con la distribuzione e studiato nuovi progetti. Ma sul lato marketing abbiamo frenato consapevolmente.

Dai sistemi di prenotazioni arrivano notizie incoraggianti?

Credo che assisteremo a una fase primaverile molto interessante con vendite sulla linea del 2019. Oggi può sembrare un azzardo, ma i dati non mentono. Le prenotazioni che arrivano dalle agenzie di viaggi mostrano finalmente che il peggio potrebbe essere alle spalle.



Non corriamo troppo?

Da 2 settimane stiamo assistendo a un’inversione di tendenza molto chiara. E non parlo solo di prenotazioni per il mare Italia, perché anche su Maldive e Dominicana i numeri ci raccontano una bella storia. Le partenze delle prossime settimane sono una certezza.



Segnali diversi per l’Egitto?

Inutile negare che ha sofferto nei mesi scorsi, ma oggi abbiamo prospettive ben diverse, con segnali di crescita anche dalle agenzie di viaggi. Serviva forse più tempo per allinearsi.



Le agenzie hanno bisogno di prodotto e di una bella iniezione di positività. Stop troppo lungo per molti dettaglianti?

In qualche caso le adv si sono fatte prendere dalla malinconia e questo si sente. Ma noi abbiamo adv che non hanno mai mollato, nonostante tutto. Spero che ora con la primavera qualcuno allunghi gli orari di apertura per tornare alla normalità di un tempo.



A fine ’21 avete lavorato sul business plan triennale. Può anticipare a TTG Italia le previsioni di budget?

Dopo aver toccato i 60 milioni nel 2021, contiamo di risalire a 127 milioni quest’anno. Per poi passare a 185 milioni nel 2023 e 250 milioni nel 2024.



L’Italia sarà la vostra carta vincente?

In questa stagione contiamo di raggiungere i 50 milioni di ricavi solo nei resort italiani, con un’incidenza del 36% sul totale Veratour. Rispetto a un tempo, l’Italia assume sempre più valore.



Budget conservativo?

Se riparte qualche altra meta estera ci divertiremo. Forza che stiamo entrando in una fase nuova.