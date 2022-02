15:28

L’immobiliare di famiglia accoglie la terza proprietà. La famiglia Pompili appare sempre più legata alla Sardegna, soprattutto dopo aver siglato l’acquisizione del nuovo villaggio Veratour Amasea a San Teodoro.

Inaugurazione prevista a maggio per il resort da 125 camere entrato a far parte della società immobiliare Pavese (controllata dalla famiglia romana).



Il contratto di acquisto risale a qualche mese fa e Veratour ha deciso di accelerare le pratiche per inserire Amasea già nella stagione in corso, questo per rafforzare ulteriormente il pacchetto camere presente in Sardegna.



L’estate

Nell’estate ’22 saranno infatti ben 7 le strutture a marchio Vera presenti sull’isola. Per il tour operator della Capitale il mercato mare Italia sta conquistando sempre più terreno all’interno del business.



La società conta infatti di raggiungere i 50 milioni di fatturato quest’anno solo con i resort situati in Italia. In attesa dell’apertura di tutte le mete estere presenti nel portafoglio della famiglia Pompili. (r.v.)