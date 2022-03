Shiruq e VisitMalta insieme nel progetto ‘Beyond Clichés’

11:21

Shiruq e VisitMalta hanno realizzato un progetto congiunto per valorizzare alcuni aspetti peculiari della destinazione al di fuori dei luoghi comuni.

“Malta gioca un ruolo importante nella programmazione di Shiruq. Una destinazione che permette uno storytelling articolato, in una promozione che punta a pubblici diversi - ha commentato Valentina Rubbi, marketing & communication manager del t.o. milanese -. La brillante collaborazione con Malta Tourism Authority-VisitMalta ci consente di offrire prodotti curati in ogni dettaglio, programmi approfonditi e una progettualità, dalla creazione di nuovi itinerari alla loro promozione e comunicazione, innovativa e dinamica".



Con queste premesse è nato Beyond Clichés, un progetto di narrazione dell’arcipelago maltese, che ha l’obiettivo di raccontare i luoghi oltre gli stereotipi. Un progetto culturale, dalla forte vocazione visuale, realizzato grazie alla collaborazione di Istituto Italiano di Fotografia.



Il concept si articola in più fasi nel corso di tutto il 2022 e prevede molteplici attività. A livello di prodotto, è nata la proposta di viaggio Nelle isole della luce – Laboratorio di fotografia: un itinerario di 5 giorni tra Malta e Gozo, che si rivolge agli appassionati di fotografia di qualsiasi livello. Il programma è frutto della sinergia con Istituto Italiano di Fotografia e prevede un docente e fotografo per la conduzione del viaggio.



"Malta Tourism Authority - VisitMalta è entusiasta di supportare l'iniziativa di Shiruq. Questo progetto ci aiuterà a offrire un nuovo punto di vista sulla destinazione facendo da cassa di risonanza alla strategia generale di promozione messa in atto dall'ente. Siamo felici che Shiruq abbia colto e messo in atto un'azione che rispecchia la nostra visione e confidiamo nel fatto che il risultato saprà portare in luce la versatilità di una meta in continua evoluzione come è oggi Malta”ha aggiunto Ester Tamasi, direttore Italia di Malta Tourism Authority - VisitMalta.



Il progetto verrà ufficialmente lanciato in occasione della mostra-evento Beyond Clichés. Malta, caleidoscopio di storie, oltre i luoghi comuni che si terrà a Milano, presso l’Istituto Italiano di Fotografia di via Caviglia, dall’11 al 13 marzo. L’opening per stampa e agenti di viaggi avrà luogo venerdì 11 marzo; è invece previsto per sabato 12 l’evento dedicato al consumer, con approfondimenti sull’archeologia dell’arcipelago e sulla figura del Caravaggio.