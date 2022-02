Shiruq punta sull'Europa: al via il tour nei Paesi Baltici

19:30

Shiruq prosegue sulla via dell’ampliamento della programmazione in Europa e lancia un nuovo tour di dieci giorni alla scoperta dei Paesi Baltici. Il t.o. propone infatti un itinerario fra Lituania, Lettonia ed Estonia. Tre Repubbliche con identità distinte e caratteri diversi, da scoprire tra le rovine di antichi castelli, palazzi medievali, il fascino del barocco e dell’Art Nouveau, in un continuo succedersi di paesaggi naturali, dalle foreste ai boschi, dai laghi alle spiagge.



Tra gli highlight del tour, la Penisola Curlandese, che si estende lungo il Mar Baltico, metà in territorio lituano e metà in territorio russo. Tappa d’obbligo a Tallinn, una delle più antiche capitali nord europee, per muoversi poi lungo il percorso, poco fuori da Vilnius, nella regione dei laghi, arrivando a Trakai. Qui risiede la comunità dei Karaiti, un popolo di ceppo e lingua turchi, che professa l’ebraismo caraita.