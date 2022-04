08:03

Riparte l’Asia targata Club Med. L’operatore riapre i resort di Bali, Phuket e Bintan, ora accessibili anche ai turisti italiani, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia.

Le strutture, family oriented, garantisce assistenza dedicata per i bambini, sempre inclusa dai 4 ai 17 anni, e il programma Amazing Family, che offre attività ed esperienze genitori-figli.



Grande attenzione è prestata, inoltre, alla sostenibilità. Con il programma ‘Happy to Care’, ogni struttura è impegnata in modo consapevole nel supporto delle comunità locali.



Le strutture

Il Club Med Phuket, situato a 30 chilometri dalla città thailandese e immerso nella natura con i suoi 16 ettari sulla spiaggia di Kata Beach, è stato recentemente rinnovato. Tra le novità inserite, una nuova piscina, solarium con atmosfera tropicale e spazi divisi per famiglie e soli adulti. Aggiornato anche il programma di intrattenimento e ridisegnato il ristorante Mamuang con 5 padiglioni ispirati ai 5 sensi e tutti i servizi necessari per i più piccoli. Per gli adulti è ora disponibile anche la nuova piscina Zen.



Il resort permette, inoltre, di conoscere e sperimentare la cultura locale, con la scuola di thai boxe, i corsi di cucina thai e il ‘Thailand Day’, una giornata dedicata interamente alla celebrazione della cultura locale. Non mancano attività come golf, tennis e scuola circense.



Con il programma ‘Club Med Foundation’, dal 2020 la struttura è partner di ‘Scholars of Sustenanc’, una fondazione contro lo spreco alimentare e ha donato 5,5 tonnellate di cibo alle comunità locali.



Club Med Bali

Ideale per gli amanti del surf è la proposta del Club Med Bali, che permette di cimentarsi tra le onde dell’Oceano Indiano con lezioni per esperti e principianti.



Comprese nell’all-inclusive anche diverse attività per fondersi con le tradizioni locali: corsi di lingua balinese, lezioni di cucina locale e lezioni per imparare a fare i massaggi.



Il programma di intrattenimento offre spettacoli di balli tradizionali locali e al tramonto è possibile osservare il calar del sole a bordo di una barca.



Ricco anche il programma di escursioni, mentre per il benessere gli ospiti hanno a disposizione sauna, hammam e Club Med Spa by Mandara.



Nei ristoranti Agung e The Deck Gourmet Lounge si possono gustare delizie locali e internazionali.



Con il programma ‘Green Farmers’, il resort sostiene le piccole aziende agricole per offrire agli ospiti prodotti locali sani, freschi e sostenibili coltivati in agro-ecologia. Nel 2019, sono state acquistate 15 tonnellate di frutta e verdura da 9 fattorie locali.



Club Med Bintan Island

Wellness e relax sono al centro del Club Med Bintan Island, situato a un’ora di traghetto da Singapore. La struttura offre lezioni di yoga sulla spiaggia o nella palapa, succhi di frutta fresca a lenta spremitura per un concentrato di vitamine e healthy corner con frutta e verdure. La scuola di yoga presenta un’offerta completa: yoga aereo e pilates sull’amaca, Hatha yoga fisico o e incentrato sul respiro e Yin yoga una disciplina che si fonde con la meditazione.



Gli amanti del golf possono praticare in uno dei più bei campi da golf dell’Asia, il Ria Bintan Golf, a 5 minuti a piedi. Le lezioni di gruppo, che si tengono 6 giorni su 7, sono aperte agli ospiti dagli 8 anni in su.



L’assistenza bambini parte dai 2 anni con il Petit Club, con supplemento.



Per il relax sono disponibili piscina a due livelli e un’ampia spiaggia attrezzata che affaccia sul mar Cinese Meridionale.



I ristoranti offrono il meglio della cucina asiatica e internazionale oltre a piatti ‘healthy’, ricchi di verdura e frutta di stagione.



Con il programma ‘Protezione delle tartarughe’ il resort protegge i luoghi di riproduzione di queste specie in pericolo. Nel 2020, quasi 200 tartarughe appena nate sono state liberate nell’oceano.