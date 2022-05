di Isabella Cattoni

08:04

Si chiama Happy Age ma non è una novità nel mondo del turismo. Semmai nuovo è l’approccio nei confronti del canale delle agenzie di viaggi, avviato da poco tempo.

Pubblicità

La svolta

Alla guida del progetto un nome noto, quello di Giorgio Lotti (nella foto), entrato lo scorso ottobre in squadra in qualità di direttore commerciale. “Da più di dieci anni Happy Age si occupa della realizzazione di vacanze per un pubblico over 55, ma fino a qualche tempo fa si concentrava sull’organizzazione in proprio di viaggi per i pensionati Inps. Oggi la svolta, con la creazione di un vero e proprio tour operator, che andrà a intercettare un segmento particolarmente interessante”.



Un bacino interessante

Quello del turismo in età matura è un bacino nel quale Lotti e colleghi crede fortemente: “Si tratta di una clientela con buona disponibilità economica e di tempo, pronta a viaggiare anche fuori stagione e a regalarsi esperienze di alto livello. Proprio per questo le strutture selezionate da Happy Age sono tutte a 4 stelle”.

Il manager vuole anche sfatare il mito di viaggi della terza età per un pubblico poco attivo e appassionato: “Proponiamo soluzioni articolate, che possono incontrare anche i gusti delle famiglie e che spaziano dai soggiorni mare ai tour di gruppo in pullman, ai viaggi di gruppo con partenza a date fisse. Il vantaggio che offriamo sui gruppi è quello di agire da consolidatori, consentendo anche a due sole persone di aderire a un viaggio programmato”.

Le destinazioni nel portfolio di Happy Age oltre all’Italia sono Spagna e Croazia, con l’aggiunta da quest’anno anche di Malta.



Formazione in adv

“Parlare ora di ampliamento sul lungo raggio è prematuro. Il nostro primo obiettivo è quello di consolidarci e farci conoscere dal mercato delle agenzie. A questo proposito punteremo sulla formazione, affinché gli adv imparino a presentare un prodotto particolare come il nostro, con contenuti e plus dedicati. In futuro non escludo comunque l’apertura a nuove destinazioni”.

Intanto, il tour operator romano di proprietà di Alessandro Monti ha organizzato alcuni viaggi a tema, come ad esempio la ‘Vitality ‘week’ in programma dal 30 maggio al 5 giugno.