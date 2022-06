Costa Toscana, la 'nave ecologica' battezzata a Barcellona

di Paola Trotta

12:05

Cerimonia di battesimo ieri sera a Barcellona per Costa Toscana, la nuova ammiraglia di Costa Crociere alimentata a Lng.

Madrina della nave Chanel e menù inaugurale firmato dallo chef spagnolo Ángel León.

"Questo battesimo segna la ripresa di viaggi e vacanze - afferma Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere - e rappresenta l’eccellenza dell’offerta di Costa in tutti i suoi aspetti, dall’alta gastronomia, all’intrattenimento, alle esperienze uniche a terra”.



“Secondo una recente ricerca di mercato - prosegue ilo manager -, quasi 14 milioni di europei, di cui 4 milioni di italiani, sognano di fare una crociera nei prossimi 12 mesi e le crociere risultano tra i viaggi con il più alto potenziale per soddisfare le esigenze di esplorazione delle destinazioni. Dobbiamo approfittare di questa ripresa per promuovere un turismo sempre più sostenibile, che rispetti l’ambiente e valorizzi le comunità locali”.



Costa Toscana navigherà nel Mediterraneo occidentale con tappe a Savona, Civitavecchia, Napoli, Ibiza, Valencia, Marsiglia. Durante la stagione autunnale Palma de Maiorca prenderà il posto di Ibiza.