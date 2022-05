Costa firma la formula ‘Cruise&Golf’, fam trip per gli adv

10:55

È già disponibile su ogni partenza di Costa Smeralda ‘Cruise&Golf’, la nuova formula di Costa Crociere che abbina la crociera all’occasione di giocare sui campi da golf dei club più belli di Italia, Francia e Spagna. La formula, che si protrarrà fino al mese di ottobre, prevede 7 giorni di crociera nel Mediterraneo Occidentale, con la possibilità di associare gli speciali pacchetti 'Birdie' o 'Eagle' per godere dell’esperienza di gioco rispettivamente su 3 o 4 dei 23 percorsi selezionati da Costa in Italia, Francia e Spagna: un vero e proprio golf break itinerante che unisce sport, relax e divertimento e nel quale è Costa a occuparsi di tutti i servizi, compresa la custodia dell’attrezzatura e l’intrattenimento per familiari e amici che accompagnano gli ospiti golfisti.

I servizi per i golfisti

“Da un lato - spiega il country manager della compagnia, Carlo Schiavon - gli ospiti avranno la possibilità di giocare, in 7 giorni, su tre o quattro campi di tre nazioni diverse, con Tee Time assicurati e prenotati così come i trasferimenti privati da e per i campi di golf, e dall’altro potranno contare sull’accoglienza raffinata di una nave Costa, con ristoranti dai menù gastronomici, una delle Spa più grandi mai viste a bordo e le escursioni più lunghe di sempre, con ben 5 soste oltre le 10 ore di durata”.



'Discovery Cruise&Golf'

Per far provare ai dettaglianti i plus di questa formula Costa ha organizzato 'Discovery Cruise&Golf', un fam trip dedicato alle agenzie; Costa Smeralda salperà da Palermo il 2 giugno per fare tappa a Civitavecchia, Savona e Marsiglia fino all’arrivo, il 6 giugno, a Barcellona. Durante la crociera gli agenti di viaggi avranno la possibilità di provare tutti i servizi di Cruise&Golf visitando, in ciascuna destinazione, uno dei 23 campi da golf italiani, francesi e spagnoli inseriti nella proposta che è a disposizione degli ospiti.



Tra questi anche il Marco Simone Golf and Country Club di Roma, sede ufficiale della Ryder Cup 2023, della quale il prossimo anno Costa Crociere sarà Official Cruise Line.