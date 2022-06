La Turchia di Boscolo: “Domanda ai livelli del 2019”

12:00

La Turchia segna la ripresa della stagione per Boscolo. La destinazione si conferma il primo prodotto per l’operatore dopo le mete europee tradizionali con una domanda in crescita costante che si attesta “ai livelli del 2019”.

“Il calendario partenze – spiega Boscolo in una nota - ha richiesto numerose date extra per i tour fino all’autunno, molti dei quali già chiusi o duplicati”.



Proprio la Turchia è stata al centro del recente fam trip organizzato in collaborazione con Turkish Airlines e con l’Ente del Turismo della Turchia dal 23 al 26 giugno. Il viaggio formativo ha visto la partecipazione di un gruppo selezionato di agenti italiani, che, accompagnati dai rappresentanti della Programmazione e del Commerciale di Boscolo, hanno potuto conoscere l’offerta della destinazione, i suoi paesaggi ed effettuare site inspection negli hotel.