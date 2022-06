Boscolo ritorna sulla Via della Seta

12:01

Partenze confermate per i tour estivi di Boscolo sulla Via della Seta. Con la rimozione delle ultime restrizioni di viaggio il tour operator può tornare a programmare il prodotto, particolarmente facile da prenotare perché, come sottolinea una nota del t.o., non richiede visto di ingresso.

L'operatore ha confermato le partenze da Milano del 12 agosto e del 9 settembre, con tour di 8 giorni nell'Asia Centrale.



“C’era molta attesa già dalla primavera - spiega Marta Toso, travel designer di Boscolo - e finalmente le prenotazioni per i nostri guidati si concretizzano ora con maggiore serenità, tornando a prospettare per questa meta la consuetudine di un tempo. L’Uzbekistan è inoltre una delle destinazioni storicamente preferite dai gruppi ad hoc, come conferma la domanda in ripresa anche nel nostro reparto gruppi per le partenze d’autunno”.