15:22

"P&R Eventi e Vacanze non è in amministrazione controllata" e "nei confronti della società non è stata attivata alcuna procedura concorsuale". Inoltre "la società procede nel suo ordinario funzionamento, solo con un diverso amministratore nominato dal Tribunale di Roma".

Così Francesco Giustiniani, nominato amministratore giudiziaro della società che opera con il marchio Speed Vacanze, precisa in una nota ufficiale il proprio ruolo all'interno della vicenda emersa nelle scorse settimane. La notizia che la società era in amministrazione giudiziaria, infatti, era rimbalzata su diversi organi di stampa, non solo trade. Una vicenda che, in alcuni casi, aveva lasciato spazio a interpretazioni fuorvianti. E il manager è intervenuto proprio per fugare ogni malinteso.



Operazioni regolari

"La P&R Eventi e Vacanze è oggi attiva e funzionante ed è in grado di svolgere la sua normale attività", precisa. E prosegue sottolineando che l'operatività "non è mutata rispetto al passato" e che "i suoi dipendenti e collaboratori continuano a dare il loro apporto, così come avveniva in passato".



"La nomina del sottoscritto da parte del Tribunale - aggiunge Giustiniani -, infatti, ha proprio la finalità di garantire quanto sopra". L'amministratore fa inoltre riferimenti a "il dissidio in atto tra i soci" dell'azienda.