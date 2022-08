Spectrum of the Seas fa rotta sull'Asia: ecco tutte le crociere da Singapore

12:49

Royal Caribbean punta su Singapore. Nei piani 2023-2024 della compagnia c’è infatti lo scalo asiatico, dal quale Spectrum of the Seas partirà brevi crociere a Penang e Phuket.

Ci saranno anche itinerari più lunghi di 5, 7, 9 e 12 notti. Spectrum salperà anche per Hong Kong, Giappone, Filippine, Taiwan e Vietnam.

Come riporta Travelmole, due crociere di 12 notti includeranno Hong Kong, Tokyo, Osaka, Nha Trang e Danang.

"Durante la prima stagione annuale di Royal Caribbean a Singapore, abbiamo raccolto un ampio numero di consensi da parte della clientela, comn una domanda in costante crescita" ha spiegato Angie Stephen, vicepresidente e amministratore delegato Asia-Pacifico di Royal Caribbean International.



L'elenco delle crociere include due crociere di 12 notti, durante le quali gli ospiti possono visitare fino a sette destinazioni in tre paesi alla volta. Le crociere a lungo raggio possono anche essere prenotate anche in successione, per un'esperienza totale di 24 notti.