Travel World Escape in Malesia per la World Tourism Conference

Travel World Escape spinge sull’acceleratore della vacanza sostenibile. In occasione della sesta conferenza mondiale del turismo organizzata da Unwto, Federico Bora, product manager di Travel World Escape, ha commentato la partecipazione del t.o. alla conferenza tenutasi in Malesia.

“È stata un’esperienza incredibile, rappresentando l’Italia a un evento che ha coinvolto mille delegati da tantissimi Paesi. È stato stimolante confrontarsi e insieme provare a capire alcuni percorsi da iniziare o su cui proseguire verso un futuro più resiliente, capace non solo di reagire, ma in grado di prevenire immaginando già ora il turismo verrà. Tutte le sessioni, gli interventi e le discussioni, hanno trattato argomenti, nuovi approcci e intuizioni che hanno rafforzato la volontà a proseguire nella nostra mission I C.A.R.E.”.



Il tema di quest'anno è stato ‘Tourism futures reimagined’ e ha offerto un approccio interdisciplinare per stimolare e ispirare i responsabili politici, gli esperti e i leader mondiali nel turismo presentando le più recenti innovazioni, tendenze, sfide pratiche e soluzioni per il futuro. "Allo stesso tempo è stato utile incontrare molte persone coinvolte nel turismo a partire dai lavoratori, ad esempio guide locali o nuove piccole realtà di accoglienza, come boutique hotel, sino alle proprietà di grandi catene, ma anche gli abitanti locali impegnati nel portare avanti e far crescere i progetti di turismo basato sulle comunità in Malesia”.



Il messaggio che è stato lanciato a tutti i livelli è stato quello di valorizzare la forte interconnessione di ogni ambito, governativo, educativo, relativo a imprese private, singoli operatori e comunità. “Questo crea conoscenza e può orientare l’impegno di ciascuno verso gli stessi obiettivi con maggiore efficacia, come ha ricordato nel suo messaggio di chiusura Harry Hwang, il direttore per l’Asia ed il Pacifico dell’Unwto". C’è stato anche un po’ di tempo per visitare il parco nazionale Kinabalu, il primo parco naturale in Malesia ad aver ricevuto il riconoscimento di sito mondiale Unesco.



L'attrattiva principale del parco è il monte Kinabalu, una delle montagne più alte del sud-est asiatico. Gli appassionati di trekking possono cimentarsi in tracciati con diversi livelli di difficoltà, sino alla via ferrata, che raggiunge uno dei picchi più vicini alla cima.