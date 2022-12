I programmi Avalon Waterways per il 2023, dalla Mosella ai tulipani

15:17

Avalon Waterways presenta gli itinerari per il 2023 che coinvolgono i principali fiumi europei. Danubio, Reno e Mosella con proposte in esclusiva per la clientela italiana e altre con clienti internazionali saranno operativi tra marzo e ottobre 2023.

Tra le nuove proposte di partenze in lingua inglese, la Crociera dei tulipani tra Olanda e Belgio da Amsterdam a Bruxelles con un itinerario che si snoda tra mulini a vento e campi fioriti con visite guidate ad Arnhem, Maastricht, nella medievale Namur, a Liegi, Anversa e a Bruxelles. Per gli appassionati di fiori, è anche disponibile la versione con itinerario circolare da Amsterdam ad Amsterdam che tra le escursioni include la partecipazione all’asta dei fiori di Amsterdam e la visita a Keukenhof, noto anche come il "Giardino d'Europa".



Altra novità, è l’itinerario Alla scoperta della Mosella con una navigazione da Remich a Francoforte che prevede escursioni nella storica città di Lussemburgo, passeggiata guidata nel villaggio vinicolo di Bernkastel e nella città di Cochem, il tour di Coblenza prima di imboccare il fiume Reno e navigare attraverso le sue gole verso la tappa finale a Francoforte.



Confermate anche per la stagione 2023 le crociere sul Reno e sul Danubio con varie partenze dal 25 aprile al 30 ottobre e con itinerari di diversa durata, 4, 6, 7 e 8 giorni, per consentire al viaggiatore di scegliere l’esperienza fluviale più adatta alle proprie esigenze. Tra le crociere sul Danubio da segnalare Il leggendario Danubio da Norimberga a Budapest. Nella stagione estiva il Danubio sarà protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani Danubio da Sogno, da Budapest a Deggendorf e Sinfonia del Danubio da Deggendorf a Budapest.



Sul Reno sarà proposta la crociera Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam tra castelli a picco sulle scogliere e tour guidati in cittadine come Colmar, Magonza, Coblenza.