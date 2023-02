I nuovi viaggi di Carnival da Long Beach a Tokyo e da Singapore a Sidney

14:30

Quattro nuovi itinerari lunghi per Carnival Cruise Line, che ha messo in programma fra gli altri nel 2024 viaggi transpacifici con partenza da Long Beach in California e arrivo a Tokyo.

Per la prima volta un nave Carnival visiterà Manila, nella Filippine, con il viaggio di Carnival Panorama, si legge su Travel Weekly, e per la prima volta ci sarà uno scalo Carnival anche a Tanjung Priok, in Indonesia, con il viaggio della Splendor.



Il viaggio tra Long Beach e Tokyo sarà realizzato da Carnival Panorama: la nave passerà dall’Endicott Arm Fjord in Alaska e frà scalo a Ketchikan, Sitka e Icy Strait Point, per poi fermarsi nei porti giapponesi di Kushiro e Aomori prima di terminare a Yokohama appena a sud di Tokyo. La navigazione parte il 22 agosto 2024.



Il 12 ottobre 2024, la nave tornerà a Long Beach con una navigazione di 25 giorni da Singapore via Ho Chi Minh, Vietnam, Kota Kinabalu, Malesia, Manila, Filippine, Guam e Hawaii con scali a Honolulu e Maui.



Carnival Splendor invece salperà per una crociera di 15 giorni da Sydney a Singapore con partenza il 21 luglio 2024. La nave farà scalo a Brisbane, Airlie Beach e Cairns in Australia; Isola di Lombok e Bali, Indonesia. Il 24 agosto 2024, la Splendor salperà per 16 giorni da Singapore a Sydney con scali a Tanjung Priok, Giacarta, Giava e Isola di Lombok e Bali, Indonesia; e in Australia a Darwin, Airlie Beach e Moreton Island.