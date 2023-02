Boscolo, la Social Academy piace alle adv: crescono gli iscritti

08:47

Successo oltre le aspettative per la Boscolo Social Academy. Con 600 iscritti ai tre eventi di formazione digitale in programma a Milano, Napoli e Firenze (200 per parte) e oltre 1200 complessivamente, il tour operator padovano punta a incrementare il numero delle agenzie partner del 30% entro la fine di questa seconda edizione. “Oggi lavoriamo complessivamente con circa 4.500 agenzie - spiega Salvatore Sicuso (nella foto), direttore commerciale Boscolo Tours e ideatore della nuovo percorso di formazione - e lo zoccolo duro è cresciuto a 2.500. Siamo ormai riconosciuti come content creator professionali, in grado di fornire materiale digitale con forte potere attrattivo soprattutto nei confronti dei clienti web più esigenti, cioè la generazione Z. I risultati, in termini di vendita e prenotazione, lo confermano: stiamo registrando un boom di richieste come mai negli ultimi 15 anni, ma sarà la prossima Pasqua a dirci davvero se si tratti di una bolla post-pandemica o di un reale rafforzamento del viaggio intermediato”.

Fra le destinazioni più richieste (30%), Egitto, Marocco e Giordania (oltre alla Turchia, ora rallentata dall’effetto terremoto), con sorprendente performance di Cipro, accanto a classici continentali (50%) come Spagna, Francia e naturalmente Italia. A. C.