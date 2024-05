È Bari la città da cui Costa Deliziosa è partita oggi per inaugurare la stagione estiva dopo quattro mesi di navigazione intorno al mondo. A Bari la nave di Costa Crociere effettuerà in totale 27 scali proponendo quattro diversi itinerari nel Mediterraneo orientale, con partenza dal porto pugliese tutte le domeniche sino a inizio dicembre, alla scoperta di mete in Grecia, Croazia e Montenegro.

Le nuove ‘Sea Destinations’

L’itinerario principale della primavera e dell’estate sarà dedicato alle greche Mykonos e Santorini, oltre che a Katakolon, dove è possibile visitare il sito archeologico di Olimpia, e a Venezia. Da giugno queste crociere si arricchiranno delle ‘Sea Destinations’, nuove esperienze a bordo, durante la navigazione. Dopo la visita a Mykonos, ad esempio, sarà organizzato un ‘sea party’ a bordo piscina, tra luci e colori che richiamano le spiagge dorate e le case bianche di Mykonos. Oppure, mentre Costa Deliziosa si muove nel buio, guidati da un ufficiale, gli ospiti potranno ammirare pianeti e costellazioni. Una volta salpati da Venezia, invece, si preparerà un aperitivo in stile veneziano, tra i manifesti dei più bei film italiani.

Il secondo itinerario in programma nel corso dell’estate, sempre di una settimana, va alla scoperta delle isole greche Corfù, Zacinto, Cefalonia, di Kotor, in Montenegro, di Zara, in Croazia, e di Venezia. Durante l’autunno, poi, Costa Deliziosa offrirà invece altri due itinerari dedicati al Mar Adriatico: uno di una settimana a Dubrovnik, Corfù, Katakolon, Kotor, Spalato e Trieste; e uno di 3 o 4 giorni diretto in Croazia e a Trieste.