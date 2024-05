Assistenza clienti, Ita Airways apre anche Cosenza CIAO

Dopo Palermo, Cosenza. Dopo l’esordio in Sicilia il 22 maggio ha aperto anche in Calabria il nuovo Customer Information Assistance Office - Ciao di Ita Airways; un progetto che, come ha spiegato durante l’inaugurazione Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways - si impegna a “valorizzare e far crescere le persone portandole ad esprimere a pieno il proprio potenziale, per costruire insieme un’eccellenza italiana nella customer satisfaction”.

Un investimento sul territorio che mette a disposizione dei propri dipendenti un luogo di lavoro innovativo e confortevole, valorizzando le professionalità locali di cui si compone l’ufficio.

“Continuiamo a lavorare - ha aggiunto il presidente - per individuare le soluzioni migliori per soddisfare tutte le esigenze dei diversi target di clientela. Con la sede di Cosenza abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita, confermando l’attenzione della compagnia alle eccellenze lavorative dei territori italiani”.

“Lo abbiamo chiamato Ciao - ha sottolineato Giovanna Di Vito, Chief Program Office, ESG & Customer Operations Officer di Ita Airways - per far emergere da subito l’importanza che riveste per Ita Airways la relazione con il cliente. Una semplice parola, conosciuta globalmente, in grado di esprimere da sola la confidenza, l’empatia e l’allegria, informale ed autentica, simbolo della nostra unicità, dell’accoglienza tutta italiana”.