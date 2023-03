Il glamping Vacanze col cuore sbarca sul Lago Trasimeno

16:26

Un nuovo glamping resort in Italia per Vacanze col cuore, il marchio italo-olandese che ha ‘inventato’ il concetto di glamping in Europa.

“Ci hanno confermato – dichiara Loek van de Loo, fondatore di Vacanze col Cuore – che siamo diventati felicemente ‘genitori’ di una nuova meta per le vacanze glamping in Italia. L’inaugurazione non avverrà prima del maggio 2024 perché, ad oggi, le condizioni in cui si trova questo nuovo resort non rispondono ancora ai nostri standard. Ci espandiamo in Umbria, sulle rive del Lago Trasimeno, in un paradiso verde affacciato direttamente sulle acque lacustri con un nuovo resort a basso impatto ambientale, pronto ad ospitare circa 1.000 amanti delle vacanze open air”.



Il 2023 conferma lo spirito operativo e attivo del marchio italo-olandese, dopo che il 2022 si è chiuso più che positivamente con un +30% di prenotazioni rispetto all’anno precedente, a chiusura di un biennio di grande fermento e crescita per il settore open air che ha coinvolto anche il Gruppo Vacanze col Cuore. Infatti, in un clima di incertezza, la squadra di Loek Van de Loo ha premuto il pedale dell’acceleratore: nei due anni più faticosi della sua storia, sono state inaugurate due nuove aperture: a Denekamp in Olanda e ad Anfo sul Lago Idro nel 2021, portando il numero totale da sei ad otto resort in pochi mesi.



Sempre nel 2021 ha preso vita la proposta della formula ‘winter glamping’, che ha destagionalizzato il turismo open air, ed è stata accolta molto positivamente dalla clientela che ha fatto il tutto esaurito durante le feste di Natale del 2021 e del 2022. A questi risultati, si aggiunge l’apprezzamento della ricerca enogastronomica a km zero, site-specific in ogni resort glamping e glamping boutique del Gruppo: tutti questi elementi hanno decretato definitivamente il successo di una formula unica nel panorama del settore. Una formula che, nel 2022, ha attirato clienti principalmente da Olanda, Germania e Italia per l’80%.



L’andamento

“Il fatturato 2022 si è chiuso con un segno positivo, migliore delle aspettative, se pur minacciato come per tutti dal caro energia e materie prime – racconta Leonardo van de Loo, responsabile operations del Gruppo –. Ci ha ripagati la decisione di concentrare la direzione di tutte le operazioni in un unico luogo in modo che tutte le divisioni fossero in costante contatto tra loro e meglio collegate con i resort. Abbiamo registrato in un solo anno circa 30mila prenotazioni, delle quali il 70% effettuate direttamente sui nostri canali proprietari e gestite con una piattaforma di booking e aftersales razionalizzata ed efficiente che ci consente di soddisfare costantemente i clienti, minimizzando le cancellazioni".



"La strategia adottata ci ha portato ottimi segnali anche per la stagione 2023: sono aperte ormai da oltre 2 mesi le prenotazioni e i numeri di gennaio e febbraio sono assolutamente positivi, siamo in anticipo sui goal dell’anno precedente di circa due mesi in questo momento, e prevediamo che il trend rimanga costante. Se negli anni precedenti i clienti a prenotare nei primi mesi dell’anno erano soprattutto stranieri, nel 2023 stiamo notando che anche gli italiani si stanno muovendo con largo anticipo. Sono probabilmente già clienti dei nostri villaggi, quindi, a conoscenza della nostra proposta a capienza contenuta: sanno che prenotare in tempo significa avere ampia scelta dell’accommodation e della posizione dell’alloggio. Oltre che del periodo”.