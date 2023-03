Ecoluxury Retreats of the World: entra in portfolio Borghi dell'Eremo in Umbria

14:03

Ancora una new entry per il laboratorio di Ecoluxury Retreats of the World, che raddoppia in Umbria con l’arrivo in portfolio di Borghi dell’Eremo. Si tratta di una proprietà di 500 ettari con tre borghi distinti (San Giovanni, La Crocicchia e Corvignano).

“Siamo onorati di avere nella nostra Collection Borghi dell’Eremo, un rappresentante dell’ospitalità italiana di alta gamma volto a promuovere la propria attività nel rispetto del recupero del patrimonio architettonico della campagna umbra. – dice Enrico Ducrot (nella foto) ceo di Ecoluxury e a.d. di Viaggi dell’Elefante –. Un retreat di charme immerso nella natura la cui gestione sostiene l’agricoltura del territorio con 40 ettari della tenuta dedicati alla coltivazione di prodotti d’eccellenza, il tutto svolto prestando attenzione all’impatto ambientale del proprio esercizio”.



I tre complessi sono stati pensati per ospitare rispettivamente suite, spazi interni ed esterni per eventi e le eleganti ville di prossima costruzione. Le suite del Borgo San Giovanni, che può essere preso anche in esclusiva, possono ospitare fino a 36 persone.