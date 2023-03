Club Med rinnova la sua brand identity

12:18

Club Med ha rinnovato la propria brand identity per confermarsi un brand leader nel settore delle vacanze all inclusive.

Si tratta della prima campagna di rebranding dal 2014, in occasione della quale Club Med presenta una nuova brand identity per confermare e rafforzare il proprio posizionamento in una fascia alta di mercato, caratterizzandosi da uno stile sempre più moderno ed espressivo di eccellenza, e allo stesso tempo fedele all’essenza del concept del brand: semplicità, soddisfazione, natura e libertà.



Una nuova immagine

La nuova veste grafica, realizzata dai team interni di Club Med con il supporto dello studio artistico Bleu.paris, si articola su tre asset: essenzialità, personalità, esclusività.



La rinnovata immagine aziendale si esprime in logotipi reinterpretati e armonizzati ispirandosi agli elementi della natura e della terra, in un’originale veste tipografica e in una nuova iconografia.



L’introduzione della nuova brand identity nei quasi 70 resort in 32 Paesi del mondo è prevista a partire dalla fine del 2023.