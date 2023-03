Crystal Cruises: la nuova proprietà risarcisce (volontariamente) i clienti colpiti dal default

16:24

Manfredi Lefebvre d'Ovidio, co-presidente di Abercrombie & Kent, la nuova proprietà di Crystal Cruises, ha affermato che la stessa A&K provvederà a risarcire i clienti che erano starti colpiti dal default della compagnia di crociera, avvenuto all'inizio dello scorso anno. E questo nonostante non sia e "legalmente obbligata" a riparare a quanto fatto dai precedenti proprietari di Crystal.

Come riporta ttgmedia.com, Abercrombie & Kent ha rilevato due delle navi di Crystal Cruises (Serenity e Symphony) sei mesi dopo lo stop delle operazioni e ha rinominato la compagnia Crystal – Exceptional at Sea.



Il credito risconosciuto ai clienti della vecchia proprietà sarà suddiviso in cinque rate che potranno essere utilizzate per cinque prenotazioni future tra luglio di quest'anno e la fine del 2025.