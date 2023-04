10:07

Michael Thamm non è più l'amministratore delegato di Costa Crociere. La notizia arriva a sorpresa direttamente dal ceo e presidente di Carnival, Josh Weinstein, che, attraverso una nota, ha annunciato che il manager “non fa più parte della compagnia, con effetto immediato”.

Sul suo successore, Weinstein ha fatto sapere che “il ruolo di a.d. della compagnia genovese non sarà ricoperto da altri”, precisando che – riporta ilsecoloxix.it - il direttore generale di Costa, Mario Zanetti (nella foto), continuerà a rivestire l’incarico di “president” e a riportare direttamente al numero uno di Carnival.



Aida

Lo stesso varrà per Aida. Anche in questo caso, Thamm non sarà sostituito nel ruolo di ceo, ma il president Felix Eichhorn riporterà direttamente a Weinstein.



Uno scossone quello annunciato da Weinstein. Il manager tedesco lascia Costa Crociere dopo 11 anni. Il suo arrivo aveva segnato la rinascita della compagnia dopo l’incidente della nave Concordia.



Motivando la scelta di lascare Zanetti e Eicchorn soli al comando, alla guida rispettivamente di Costa e Aida, il ceo di Carnival ha precisato che “si tratta di due dirigenti che sono stati capaci di guidare verso grandi risultati sia Costa che Aida”.