Shiruq e l'Estonia. Oggi il webinar realizzato in collaborazione con TTG

08:00

Conto alla rovescia per il webinar di Shiruq per le agenzie di viaggi realizzato dell’operatore in collaborazione con TTG Italia. Al centro dell'appuntamento, previsto per oggi, mercoledì 19 aprile alle 14,20 le proposte legate alla destinazione Estonia.

‘Mindfulness on the road, oltre Tallin. Viaggio lungo le coste dell'Estonia’, questo il nome del webinar - a cui si può partecipare registrandosi qui -, si inserisce nel solco delle attività proposte da Shiruq per sostenere le vendite in agenzia.



La filosofia del mindfulness

Si parte dalla filosofia del mindfulness, che ispira una serie di viaggi a tema organizzati in collaborazione con il trainer, autore e musicista Jack Jaselli.



L’obiettivo è quello di visitare diversi Paesi – in programmazione ci sono Estonia, Grecia, Sudan, Algeria, Oman – assaporando in modo diverso situazioni, spazi e momenti per rendere unica l’esperienza di viaggio.



Durante il webinar, Jaselli spiegherà cos'è la mindfulness e come si può usare a proprio vantaggio in agenzia (e a casa), mostrando anche una veloce pratica per ristabilire l'equilibrio delle emozioni, per far fronte alle esigenze dei clienti.



A seguire, focus sull’Estonia, prima meta in calendario per un viaggio mindfulness ‘oltre Tallinn’. Una destinazione dalle potenzialità inaspettate, che verrà raccontata da Kristiina Talisainen di Visit Estonia e Alessandro Fumagalli di Shiruq. Durante il webinar verrà inoltre fornito un toolkit con gli strumenti di promozione e vendita utilizzabili in agenzia.



A moderare l’evento organizzato in collaborazione con TTG Italia sarà Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq.



Iscrizioni a questo link